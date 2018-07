Em reconstrução, Atlético-MG busca embalo contra o Bahia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Bahia nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time dirigido por Thiago Larghi está em reconstrução e busca a segunda vitória consecutiva para embalar novamente no Campeonato Brasileiro.

Antes da pausa na competição para a disputa da Copa do Mundo, o Atlético-MG ocupava a vice-liderança, mas perdeu posições no retorno por causa de derrotas para Grêmio e Palmeiras. Agora, depois de triunfar sobre o Paraná, o time precisa confirmar a recuperação para seguir entre os primeiros colocados.

A queda do Atlético-MG é justificada pelas mudanças do time durante a parada do Brasileiro. Do meio-campo para a frente, apenas Luan e Ricardo Oliveira foram mantidos entre os titulares. O time alvinegro perdeu Roger Guedes e Otero, que foram negociados, e os volantes Adilson e Gustavo Blanco, contundidos.

Com 26 pontos, o Atlético-MG precisa ganhar para recuperar a terceira colocação e, dessa forma, ficar a cinco pontos do líder Flamengo. E, para isso, conta com o retorno dos meio-campistas Luan e Matheus Galdezani, que cumpriram suspensão diante do Paraná.

Na defesa, Leonardo Silva, com fadiga muscular, e Fábio Santos, com uma torção no tornozelo, desfalcam o time em Salvador. Ele serão substituídos, respectivamente, por Gabriel e Carlos Gabriel.

O Bahia não perde há quatro rodadas e joga para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe tricolor tem 16 pontos, que é justamente a faixa que limita o grupo dos últimos quatro colocados.

Para o confronto desta segunda, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o meio-campista Zé Rafael e o zagueiro Lucas Fonseca, que estão suspensos. O lateral Nino Paraíba e o goleiro Douglas também não jogam por motivo de contusão.

BAHIA

Anderson; Bruno, Tiago, Douglas Grolli, Léo; Gregore, Elton, Régis, Vinicius; Edigar Junio, Gilberto. T.: Enderson Moreira

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Gabriel, Iago Maidana, Carlos Gabriel; José Welison, Matheus Galdezani, Elias, Luan (David Terans), Yimmi Chará; Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 20h desta segunda

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)