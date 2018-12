Em recuperação de cirurgia no joelho, Rojas fica sem férias no São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joao Rojas terá uma rotina diferente de todos os outros jogadores do São Paulo até o fim do ano. Enquanto o elenco vai poder desfrutar das férias neste mês de dezembro, o atacante precisa manter a sua rotina de trabalho no Reffis do CT da Barra Funda. Em recuperação de cirurgia para correção de ruptura do tendão patelar do joelho direito, o equatoriano faz o tratamento no clube em tempo integral sob a supervisão dos fisioterapeutas e do departamento médico.

Neste próximo mês, o jogador só deve ser liberado para visitar a família, no Equador, entre a semana do Natal e a virada do ano. Ainda assim, o atacante deverá seguir as instruções do São Paulo para cuidados com alimentação e esforço físico. A previsão é de que o atleta só seja liberado para voltar a jogar daqui a cinco meses.

Por isso, a tendência é de que ele não viaje com o restante da equipe para os Estados Unidos, no início de 2019, para a disputa da Florida Cup. O elenco se reapresenta no dia 3 de janeiro e embarca para a América do Norte no dia seguinte. Caso uma parte do departamento fisioterápico fique no Brasil, Rojas poderá permanecer na capital paulista para seguir o tratamento.

Como o equatoriano é considerado uma das referências no ataque tricolor, é provável que o São Paulo procure no mercado da bola um jogador para o setor. Afinal, Rojas não poderá participar também do início da temporada 2019, quando o time vai disputar Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Hoje, quem atua no lugar do estrangeiro é Helinho, que foi promovido das categorias de base e fez a sua estreia no empate com o Flamengo, no dia 4 de novembro.

Rojas sofreu a lesão durante o triunfo sobre o Vitória, no dia 26 de outubro, em Salvador. Na ocasião, ele deixou o gramado com fortes dores aos 18 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Everton Felipe.

LIBERADO MAIS CEDO

A situação de Rojas contrasta com a de Reinaldo. O lateral-esquerdo já poderá entrar em férias após o fim do treino deste sábado (1), no CT da Barra Funda. Por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Brasileirão, ele vai cumprir suspensão automática neste domingo (2), às 17h, contra a Chapecoense.

Por causa de problema pessoal, Jucilei também pode ser liberado da viagem para Santa Catarina. O volante já treinou entre os reservas nos últimos dias, sendo substituído por Liziero no meio de campo.