Em recuperação judicial, Avianca Brasil corta voos internacionais e devolve aeronaves

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea Avianca Brasil anuncia nesta quinta-feira (17) que vai cortar seus voos internacionais mais importantes e devolver duas aeronaves A330 a empresas de arrendamento.

A partir de 31 de março, a companhia encerra seus voos diários que partem de Guarulhos para Santiago, Nova York e Miami.

Na noite desta quarta (26), o vice-presidente comercial da empresa, Alberto Weisser, começou a entrar em contato com as operadoras e agências de viagens parceiras para informar sobre o encolhimento da malha, que passa de 264 para 243 voos diários.

A operação doméstica continua sem modificações.

Segundo pessoas que participaram das reuniões para a decisão, a empresa também entrará em contato para ajustar a situação de passageiros que já tinham bilhetes comprados nestes voos em datas posteriores ao encerramento.

Pelas regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), neste caso, a companhia aérea deve reembolsar os viajantes ou reacomodá-los em voos de outras empresas.

Procurada, a Avianca Brasil afirma que os outros 26 destinos em que opera "estão preservados" e que continua operando normalmente, com mais de 240 voos diários.

"Assim como em dezembro, mês em que foi a aérea com o menor percentual de voos cancelados do país, a Avianca Brasil seguirá transportando em segurança milhares de passageiros até seus destinos", diz em nota.

A empresa pediu recuperação judicial depois que empresas de leasing com as quais negociava pagamentos entraram na Justiça com pedidos de reintegração de posse para retomar aeronaves.

Com isso conseguiu um prazo para suspender a reintegração de posse.

Na segunda-feira (14), a companhia conseguiu novamente prorrogar o prazo por mais 15 dias, período em que terá de apresentar as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução dos aviões.

A Avianca Brasil não informa quais são os arrendadores de aeronaves que terão seus aviões devolvidos e afirma que o corte na malha faz parte de uma reestruturação planejada desde meados de 2018.

Os voos que partem de Fortaleza e Salvador para Bogotá permanecem. A rota de Guarulhos a Bogotá continua existindo mas será transferida para a Avianca Holdings, que apesar de homônima é uma empresa formalmente separada. A empresa tinha dois voos para Miami, um noturno permanente e um diurno de alta temporada. Nova York e Santiago faziam apenas uma frequência diária.

A abertura de voos internacionais foi um passo ousado dado pela Avianca Brasil em 2017, quando o mercado de aviação começou a sentir sinais de melhora na demanda que havia sofrido um forte golpe durante a recessão da economia brasileira.