Em reforma, Museu da Língua Portuguesa tem cobertura concluída

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reforma da cobertura do Museu da Língua Portuguesa foi concluída nesta quarta-feira (18).

A estrutura da cobertura foi reconstruída em madeira de grande espessura —que resiste melhor a incêndios do que estruturas metálicas. As telhas são de zinco, conforme configuração original do prédio.

Além da cobertura, também foram concluídas as fachadas, esquadrias e as ações de conservação da cobertura da Ala Oeste, parte não atingida pelo incêndio em 2015. O relógio do museu foi reativado em dezembro de 2017.

A reforma do prédio se iniciou após o incêndio, em dezembro de 2015, e cujo controle tardou duas horas. Na época, o incidente destruiu o prédio e ocasionou a morte de um bombeiro.

A previsão é de que em setembro se inicie a obra do interior do prédio, depois disso será realizada a instalação da museografia. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, a previsão de reabertura do Museu da Língua Portuguesa é no segundo semestre de 2019.