Em resultado ruim para os dois, Vasco e Inter empatam em São Januário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo desta sexta-feira (26) valia muito para Vasco e Internacional, que têm ambições diferentes no Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1, no entanto, não agradou nenhum dos dois. Os donos da casa foram melhores em São Januário, mas perderam muitos gols e não conseguiram traduzir o desempenho superior. Os gols foram marcados por Jonantan Álvez e Maxi López.

A arbitragem foi protagonista da partida. No começo, o Vasco reclamou. No fim, quem ficou incomodado foi o Internacional. O árbitro Igor Benevenuto foi alvo de muitos protestos no fim e teve de ser protegido pelos policiais.

Com o resultado, o Vasco segue na luta contra o rebaixamento. O time soma agora 35 pontos e sobe para a 13ª posição, mas apenas a dois pontos do Vitória, primeiro time na zona da degola. Na próxima rodada, os cariocas têm o clássico contra o Fluminense.

O Internacional, por sua vez, deixa de somar pontos importantes na luta pelo título. O Colorado chega aos 58, mas estaciona na terceira posição e vê a chegada do São Paulo – diferença caiu para dois pontos. Os gaúchos recebem Atlético-PR, no domingo, no Beira Rio.

Um lance gerou bastante reclamação do time do Vasco logo aos 11min. Victor Cuesta e Leandro Castán disputaram bola dentro da área e o brasileiro caiu dentro da área. Isso só aconteceu porque o zagueiro argentino esticou o braço e acertou a cabeça do adversário. Os cruzmaltinos reclamaram muito de uma penalidade não marcada.

Em partida muito disputada, o jogo ficou preso no meio de campo. As chances de gol eram raras e e tornavam o jogo um pouco monótono apesar da importância. Aos 26min, Willian Maranhão dominou na entrada da área e mandou um balaço. Marcelo Lomba se esticou e evitou o primeiro do Vasco.

No fim do primeiro tempo, o Vasco teve nova oportunidade para abrir o placar. Em cobrança de falta, Pikachu bateu com extrema categoria e viu a bola passar muito próximo do ângulo esquerdo de Marcelo Lomba. O lance fez a torcida cantar forte mesmo com o 0 a 0 no placar durante o intervalo.

O Vasco voltou do intervalo ligado e manteve a pegada do primeiro tempo em busca do gol. E quase que isso ocorre logo aos 3min com Pikachu. Andrey fez ótimo lançamento e o lateral emendou um sem-pulo. Melhor para Marcelo Lomba, que fez grande defesa e evitou o primeiro.

O Internacional demorou muito a responder ofensivamente. A primeira vez ocorreu aos 11min do primeiro tempo quando Edenílson apareceu como elemento surpresa. Ele recebeu passe de Rossi e finalizou em cima de Martín Silva.

No primeiro lance em campo, após entrar na vaga de Fabrício, Thiago Galhardo quase abre o placar para o Vasco. O apoiador recebeu pela direita e tentou mandar de primeira para dentro da área. Ele não pegou bem na bola, que pegou efeito e bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Os gols perdidos pelo Vasco fizeram falta. Aos 39min do segundo tempo, Jonatan Álvez aproveitou os poucos minutos em campo para fazer o seu nome. O uruguaio mostrou oportunismo para fazer o gol dos Colorado, aproveitando rebote do goleiro Martín Silva.

Quando o jogo já parecia decidido, o Vasco arrancou empate. Kelvin foi derrubado por Cuesta dentro da área, e Maxi López converteu com categoria: 1 a 1. A penalidade foi marcada pelo árbitro que fica atrás do gol e gerou muitas queixas dos atletas colorados.

VASCO

Martin Silva; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan, Ramon; Willian Maranhão (Raul), Andrey, Yago Pikachu, Fabrício, Marrony; Maxi López. T.: Alberto Valentim

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, Edenílson, D'Alessandro, Rossi; Nico López. T.: Odair Helmann

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelo: D'Alessandro, R. Moledo (Inter) Willian Maranhão (Vasco)

Gols: Jonatan Álvez, aos 39min do segundo tempo (Inter); Maxi López, aos 46min do segundo tempo (Vasco)