Em reunião, Alckmin reage a ofensiva e insinua que Doria é traidor

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O esfacelamento do PSDB ficou evidente na reunião da direção nacional da sigla, nesta terça-feira (9), em Brasília. Num episódio atípico para seu perfil, Geraldo Alckmin, presidente do partido, insinuou que João Doria é traidor.

Candidato da sigla ao governo de São Paulo, Doria cobrava uma autoavaliação do PSDB depois de derrotas em diferentes frentes na eleição, a começar pela de Alckmin na disputa presidencial.

Áudio da discussão obtido pelo jornal "O Estado de S. Paulo" revela que neste momento Alckmin interrompe o ex-prefeito paulistano. "Traidor eu não sou", diz o ex-governador. Em seguida, uma voz abafada não identificada emenda: "E nem falso".

O ex-prefeito responde, tentando contemporizar: "Precisamos ter uma conduta com calma e equilíbrio. Estou tratando com calma e equilíbrio. Não de forma passional".

Na saída, Doria afirmou que saía "em paz e sem ressentimentos". "Não saio com nenhuma mágoa." Ele deixou a reunião antes do fim.

A reunião aconteceu a portas fechadas.

Doria iniciou sua fala pedindo uma salva de palmas para Alckmin, derrotado no primeiro turno da disputa presidencial. O ex-governador, então, fez sinal de não com as mãos. Segundo aliados, Doria interpretou o gesto como um "não precisa". Já ackmistas dizem que ele estava mesmo recusando a homenagem.

Ao deixar a reunião, Doria disse a jornalistas que discutiu com Alckmin porque a legenda não se programou financeiramente para o segundo turno nas disputas estaduais e foi irônico ao se referir ao presidenciável derrotado.

"Quando você sai de uma campanha com um resultado inesperado, isso abala emocionalmente, gera sofrimento pessoal", afirmou.

Alckmin, por sua vez, em entrevista, disse que não discutiria política pela imprensa e negou falta de previsão financeira. "Não é verdade que não haja previsão para o segundo turno. É claro que os candidatos sempre têm uma expectativa maior", afirmou.

Questionado se apoiaria a candidatura de Doria em São Paulo, Alckmin respondeu, já deixando a sala da entrevista: "Vou, vou, claro".

O tesoureiro do partido, deputado Sílvio Torres (SP), disse que, desde o começo, os candidatos sabiam que o PSDB tinha R$ 210 milhões para gastar nas eleições.

Torres afirmou que, dos R$ 43 milhões a que Alckmin teria direito, gastou apenas R$ 25 milhões e o restante foi distribuído por outras candidaturas, inclusive a de Doria.

"Cada um poderia ter guardado seu recurso para o segundo turno", afirmou, ironizando, em seguida, o candidato de São Paulo. "Talvez ele esteja se vendo com dificuldades para fazer o segundo turno."

Doria está em uma ofensiva para tirar Alckmin do comando nacional do PSDB. O ex-governador, porém, deu sinais a correligionários de que não abrirá mão do posto.

Foi Alckmin o responsável pela ascensão de Doria dentro do PSDB. O ex-presidenciável tucano comprou uma briga interna pesada para lançar o então aliado à Prefeitura de São Paulo, em 2016.

Após vencer a disputa, Doria passou a articular uma candidatura própria à Presidência da República. Alckmin se impôs, saiu candidato ao Planalto e Doria deixou a prefeitura para disputar o governo.

Ao longo da campanha, porém, com o padrinho político passando por dificuldades, o ex-prefeito passou a flertar com Jair Bolsonaro (PSL).

No domingo (7), logo após a votação do primeiro turno, quando Alckmin já havia perdido e o PSDB amargava o pior resultado desde sua fundação, Doria declarou apoio ao candidato do PSL.

A pauta da reunião desta terça era a posição da sigla no segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad (PT). A decisão foi pela neutralidade, liberando militantes e líderes partidários "para que decidam de acordo com sua consciência, com sua convicção e com a realidade de seus estados", nas palavras de Alckmin.

A decisão não foi consensual. Doria, por exemplo, queria que o partido tomasse uma posição. "O eleitor é que vai escolher. Não nos sentimos representados nem por um nem por outro", justificou o presidente do PSDB.

Indagado sobre quem, pessoalmente, ele apoiaria, Alckmin respondeu que ninguém. "A exemplo de FHC, é nem um nem outro, oposição a um, oposição a outro."

Desde domingo (7), quando o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, defendeu troca no comando partidário, o grupo de Doria se movimenta para enfraquecer adversários internos.

O diretório municipal expulsou Saulo de Castro, aliado de Alckmin, e Alberto Goldman, próximo a Serra. A executiva nacional desautorizou o ato.

Nesta terça, aliados de Alckmin contra-atacaram.

"Meu PSDB é o do Mario Covas e Geraldo Alckmin, e não o dos oportunistas, dos mentirosos, dos que não têm palavra, dos que oscilam de acordo com interesses mesquinhos e se apequenam na adesão interesseira", retrucou Saulo de Castro, secretário estadual do governo Márcio França (PSB), candidato à reeleição.

"É um absurdo esse tipo de postura, é grêmio estudantil, o mais complicado possível. E roupa suja a gente lava em casa", atacou o prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira (PSDB). "Pedir a saída do Geraldo da presidência do PSDB é um golpe."

Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Caetano do Sul, Auricchio Junior, também criticaram a "exposição negativa em praça pública de nossos principais líderes".

"Um partido político não se constrói do dia para a noite, e, suas lideranças, que foram vitoriosas até aqui, não podem sem descartadas diante de um insucesso eleitoral."