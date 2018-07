Em risco, Botafogo recebe a Chapecoense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo encara a Chapecoense nesta quinta-feira (26), às 19h30, no Engenhão, tentando evitar uma situação de risco no Campeonato Brasileiro.

O time carioca está longe de um reinício dos sonhos depois do recesso para a disputa da Copa do Mundo. Foram duas derrotas e nenhum gol marcado em um retrospecto que derrubou o Botafogo para a metade inferior da tabela.

Apesar do bom jogo que fez diante do Corinthians, o Botafogo já convive com o risco de entrar na zona de rebaixamento. Após a derrota para o Flamengo, o time dirigido por Marcos Paquetá ficou apenas dois pontos acima do grupo da degola.

E essa situação já deixa o elenco sob a perspectiva de ansiedade em um duelo que promete ser decisivo contra a Chapecoense. “Ansiedade, na verdade, eu tive na guerra na Líbia. Aqui, não. A ansiedade é de estar perto da torcida, temos que trazer o torcedor para o nosso lado”, afirmou o treinador, negando a pressão sobre seus atletas.

Ao favor do Botafogo está o retrospecto no Engenhão, já que o time alvinegro é um dos cinco times que ainda não foram derrotados diante de seus torcedores. Ao mesmo tempo, a campanha em casa não é das mais animadoras -três vitórias e três empates.

Para encarar a Chapecoense, o Botafogo não poderá contar com o goleiro Jefferson, que segue internado em um hospital depois do choque com Lucas Paquetá no duelo frente ao Flamengo. Saulo será o titular.

A Chapecoense empatou as duas partidas que fez após a pausa para a Copa. Em relação ao time que ficou no 0 a 0 com o Santos, no domingo passado, o time catarinense não contará com o centroavante Wellington Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Leandro Pereira será o substituto.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza, Ezequiel. T.: Marcos Paquetá

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas, Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos, Canteros, Doffo; Bruno Silva (Vinícius), Leandro Pereira. T.: Gilson Kleina

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 19h30 desta quinta

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)