Barcos marca e Cruzeiro larga na frente do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil

Folhapress

O Cruzeiro contou com um gol de Hernán Barcos contra seu ex-time para vencer o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), em pleno Allianz Parque, em São Paulo. Com isso, o time mineiro largar na frente na semifinal da Copa do Brasil.

O argentino, que não marcava havia 11 jogos, balançou as redes logo aos 6 minutos de jogo para dar aos mineiros um resultado importantíssimo fora de casa.

O jogo da volta acontece no dia 26 de setembro, também uma quarta-feira, no Mineirão. O Cruzeiro precisa de um empate para avançar à final, enquanto qualquer vitória palmeirense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Embalado pela torcida, o Palmeiras dominou a posse de bola, pressionou e criou mais chances de gol, mas na maior parte do tempo parou na excelente marcação cruzeirense. Somou 20 finalizações, contra apenas 4 do adversário. O time celeste ainda jogou a reta final com um a menos por causa de uma expulsão infantil de Edilson, que ofendeu o árbitro Wagner Reway e recebeu o cartão vermelho.

PALMEIRAS 0 x 1 CRUZEIRO

Palmeiras: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Marcos Rocha) e Thiago Santos (Lucas Lima); Willian, Moisés e Dudu; Borja (Artur). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho (Bruno Silva), Thiago Neves e Arrascaeta (Rafinha); Barcos (Raniel). Técnico: Mano Menezes

Gol: Barcos (6-1º)

Cartões amarelos: Thiago Santos e Dudu (Palmeiras); Léo, Fábio e Edilson (Cruzeiro)

Expulsão: Edilson (Cruzeiro)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP), quarta-feira