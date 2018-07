Em seis meses, 201 mil paranaenses trocam de operadora de telefonia

Da Redação Bem Paraná

No primeiro semestre deste ano, 201 mil transferências entre operadoras de telefonia fixa e móvel foram efetivadas no Paraná sem alteração do número de identificação do usuário. No Paraná, no período de janeiro a junho de 2018, os usuários de telefones da área dos DDDs 41 a 46 realizaram 201,68 mil ações de portabilidade numérica. O equivalente a 58,91 mil (29%) solicitações feitas por usuários de telefones fixos e 142,77 mil (71%) de telefones móveis. Os dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), entidade administradora da portabilidade numérica.

No Brasil, foram 3,13 milhões de transferências entre operadoras de telefonia fixa e móvel foram efetivadas no País sem alteração do número de identificação do usuário. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, foram efetivadas 711,78 mil (23%) trocas de operadoras de telefonia por solicitação de usuários de serviço fixo e 2,42 milhões (77%) para os do serviço móvel.

A portabilidade numérica existe, no Brasil, desde setembro de 2008. Desde então, mais de 43 milhões de migrações foram feitas no País.