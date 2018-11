Em seis meses, três funcionários de príncipe Harry e Meghan Markle pedem demissão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que se casaram, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, enfrentaram três pedidos de demissão de seus funcionários.

O secretário do casal, Edward Lane Fox, deixou a equipe no primeiro semestre de 2018, após ter trabalho para o príncipe Harry por 15 anos. Samantha Cohen ocupou seu cargo, mas após seis meses, seguiu os passos de seu antecessor.

O pedido de demissão mais recente foi o de Melissa, a ex-assistente pessoal da duquesa, segundo noticiou o jornal Daily Mail. A imprensa britânica especula que o motivo das demissões seria o comportamento dos duques.

Em nota oficial do palácio de Kensington, as demissões foram confirmadas e a ex-assistente de Markle chegou a ser elogiada. "Melissa é uma pessoa muito talentosa. Ela teve um papel muitíssimo importante na organização do casamento real e fará falta para todos os funcionários", dizia a declaração.