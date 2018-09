Em Sergipe, Marina promete empregos com plano de energia solar

Folhapress

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A candidata à Presidência Marina Silva (Rede) escolheu Aracaju (SE) para lançar, nesta segunda-feira (17), o "Sol para Todos", um de seus programas de governo se eleita. O Nordeste, segundo Marina, tem potencial para gerar emprego pela energia solar.

"Vamos fazer um investimento até 2022 de R$ 50 bilhões para criar dois milhões de empregos até lá em energia renovável com a instalação de placas solares. Fazer um programa ousado de estação de energia limpa e eólica, aumentando para 10.000 MW na nossa matriz energética."

"Vamos gerar o equivalente a energia gerada pela Usina de Belo Monte. Aqui nós temos a maior área de insolação do planeta", disse.

Marina fez uma caminhada pela tarde na região central da cidade. Entre as poucas críticas a adversários, voltou a destacar o que chama de candidatura da violência do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas segundo o Datafolha para a corrida presidencial.

"Bolsonaro é a candidatura da violência, de espalhar o ódio, olho por olho e dente por dente. Isso não constrói nada".

Marina também foi questionada sobre seu desemprenho na pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda, em que aparece com 4,1% das intenções de votos, atrás de Bolsonaro (28,2%), Fernando Haddad (PT), com 17,6%, Ciro Gomes (PDT), com 10,8% e Geraldo Alckmin (PSDB), com 6,1%.

Ela disse reagir ao resultado "dialogando com a população". "Estou fazendo um estado por dia. E onde chego sou recebida como aqui em Aracaju", disse. "O PT, PMDB, PSDB tiveram uma chance e trocaram um projeto de país por projeto de poder."

A pesquisa da CNT foi realizada com 2.002 entrevistados em 137 municípios, entre os dias 12 e 15 de setembro, e foi registrada no TSE com o número BR-04362/2018. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.