Em série, João Moreira Salles e outros diretores falam do documentário nacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos poucos, a TV paga brasileira abre espaço para as reflexões de alguns dos diretores responsáveis pelo bom momento dos documentários nacionais.

O Canal Brasil já promoveu duas temporadas de "Cineastas do Real", com programas de entrevistas dirigidos e apresentados pelo crítico de cinema e curador Amir Labaki.

Agora é a vez do canal Curta! avançar nesse terreno, com a série "Nós, Documentaristas". São 13 episódios, com duração média de 26 minutos cada. A direção é de Susanna Lira, ela mesmo uma documentarista ("Clara Estrela", "Legítima Defesa").

A série do Curta! teve início com João Moreira Salles, premiado por filmes como "Entreatos" (2004) e "No Intenso Agora" (2017).

Nesse episódio de estreia, ele enfatiza a importância do diretor Eduardo Coutinho (1933-2014) para a evolução dos documentários no Brasil. "Coutinho deu aos cineastas a possibilidade de escolherem o documentário como destino final", afirma Moreira Salles.

Quem também menciona o realizador de "Santo Forte" (1999) é a documentarista Claudia Priscilla, que está no décimo episódio da série. "Coutinho ensina que o documentário é um jogo de sedução", diz a diretora de "Bixa Travesty" (2018).

O próximo nome de "Nós, Documentaristas" é Lúcia Murat, cuja carreira é marcada pela alternância de filmes de ficção e documentários. Entre esses últimos, um destaque é "Uma Longa Viagem" (2011).

A primeira exibição do programa com Murat acontece nesta quarta (28), às 23h30.

Depois dela, o convidado é Joel Zito Araújo, diretor de "A Negação do Brasil" (2000) Mais adiante, "Nós, Documentaristas" recebe Vladimir Carvalho, dono de uma longa filmografia, que vai do clássico "O País de São Saruê" (1971) a "Cícero Dias, o Compadre de Picasso" (2016).

"Minha inquietação é desvendar o que está por trás da aparência", diz o diretor durante o programa.

'NÓS, OS DOCUMENTARISTAS'

Canal Curta! Próximos episódios: Lucia Murat (qua., 28, 23h30; qui., 29, 17h30; sex., 30, 11h30; sáb., 1º, 20h45; dom., 2, 9h50) e Joel Zito Araújo (dia 5, 23h30; dia 6, 17h30; dia 7, 11h30; dia 8, 21h20; dia 9, 10h30)