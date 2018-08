Em show emocionante, Simone e Simaria fazem gravação surpresa do novo DVD da dupla

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone e Simaria subiram juntas ao palco do Espaço das Américas, em São Paulo, nesta quinta (9) após cinco meses de afastamento de Simaria. A dupla aproveitou a apresentação para gravar o novo DVD, o que foi uma surpresa para os fãs.

Simone, que até então estava cumprindo a agenda de shows da dupla sozinha, já havia anunciado que, com o retorno da irmã, gravariam uma nova música e um DVD. Na coletiva de imprensa do retorno da dupla na última terça (7), elas disseram que o DVD seria um projeto futuro e intimista. "Vai ser bem diferente do que já fizemos. Só posso dizer que terá o clima do 'Bar das Coleguinhas'", disse Simaria na ocasião.

O anúncio da gravação foi feito por Simaria. "Levanta as mãozinhas pra cima quem autoriza que sua imagem apareça nesse DVD", disse ela no início do show.

A música de abertura foi "Uma em Um Milhão", lançada pela dupla na última semana, cujo clipe conta com a participação da atriz Deborah Secco. Simaria foi quem entrou cantando a primeira parte da música e não conteve a emoção quando a irmã entrou no palco.

A primeira parte do show contou com os principais hits da dupla, como "Meu Violão e o Nosso Cachorro", "Regime Fechado" e "Quando o Mel é Bom". Após a nona música, Simaria fez uma pausa para agradecer os fãs pelo apoio e a irmã, por ter seguido com os shows.

"Obrigada, Senhor, por ter me sustentado até aqui. E obrigada, Simone, por ter segurado a barra sozinha. O mesmo orgulho que tenho da Simone e da minha equipe toda que ficou na estrada ajudando ela, eu tenho de vocês, que oraram por mim, torceram pela minha recuperação. Muito obrigada, fãs, por todo o amor."

A apresentação contou com participações especiais, como Rodrigo Faro e Carlinhos Maia, que abriram o show. Para divertir a plateia, o apresentador e o influenciador digital apareceram vestidos de Simone e Simaria, com roupas parecidas com as das cantoras.

Padre Fábio de Melo foi convidado para cantar duas canções ao lado da dupla, "Ninguém Explica Deus", da banda cristã Preto no Branco, e "Era Uma Vez", de Kell Smith. Simone e Simaria também cantaram versões de hits como "Largado às Traças", de Zé Neto e Cristiano.

Após a apresentação, Simaria publicou um texto de agradecimento no perfil da dupla nas redes sociais. "Esse show foi apenas o começo de uma nova fase. Com certeza, uma fase ainda mais forte", escreveu ela.