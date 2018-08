Em SP, Dionne Warwick canta seus hits e se arrisca na bossa nova

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - ‚Aos 77, a cantora americana Dionne Warwick, já vendeu 100 milhões de discos. Um de seus álbuns, de canções de Tom Jobim, lançado em 1994, é o capítulo principal de sua relação com o Brasil, que ela retoma com show nesta quinta, em São Paulo.

"A música do Brasil sempre veio ao meu encontro", diz Dionne. Ela talvez mostre em São Paulo alguma canção com sua pronúncia simpática do português. E adianta que será um show de hits.

"Não posso deixar de cantar meus maiores sucessos. É uma coisa que gosto de repartir com a plateia. São canções que fizeram parte da minha vida e acredito que também tenham um papel na vida de outras pessoas. O que canto é uma extensão de mim, sinto essas canções como pedaços de mim."

A inclusão de algo de Brasil poderá ser considerada uma deferência, já que não costuma alterar o repertório da turnê de um país para outro.

"Nunca me preocupei com isso. Como a minha carreira é muito extensa, com tantas gravações, há uma seleção natural. Meus maiores sucessos acabaram se espalhando pelo mundo. Essas canções são bem recebidas em todos os lugares", diz.

Dionne é a segunda mulher com mais singles nas paradas americanas, 88 canções nos rankings, entre 1962 e 1998. Só fica atrás de Aretha Franklin, morta na última quinta (16), que teve 112 hits nas listas.

"Walk on By", "The Girl's Is in Love with You", "I'll Never Love this Way Again" e "Reach Out for Me" são algumas canções celebradas pelos fãs. Mas nenhuma supera o impacto de "I Say a Little Prayer" (1967), apogeu de seu longo trabalho com composições da dupla Burt Bacharach e Hal David.

Ela diz que a parceria ofusca até outros autores que considera fundamentais na formação de seu repertório, como Barry Manilow e Barry Gibb.

Ela acha graça quando perguntam se ela não se cansa de cantar "I Say a Little Prayer". "Nunca fico cansada de cantar uma música. Seria como ficar cansada do sucesso, não?"

"As músicas que mais cantei e continuo cantando são as que conquistaram mais pessoas. Tenho orgulho delas. Não entendo artistas que possam ficar cansados de seus sucessos. Nossa luta é para conseguir essa resposta dos fãs."

Ela afirma não tomar cuidados especiais para preservar a voz, além de descansar bastante nos dias em que subirá ao palco. Diz que seu único exercício é cantar sempre, sem nunca ter parado. E o que canta nos dias de folga?

"Na verdade, eu não canto muito em casa. Escuto sempre algo bom, mas não costumo ouvir meus CDs, minhas músicas. Quando começo a cantarolar alguma coisa na cozinha, são músicas antigas que aparecem na minha cabeça. Coisas bem antigas mesmo."

Apesar de reafirmar sucessos, a cantora está pronta para gravar material novo. Deve passar parte dos próximos meses em estúdios.

E acredita que seu repertório romântico não deixa de ser político. "Considero os artistas mensageiros, não apenas para levar aos outros momentos de alegria mas também para levar as pessoas a uma reflexão sobre o que está acontecimento. Mesmo se a proposta for apenas entretenimento, é uma reação aos problemas que estão por aí."

DIONE WARWICK

QUANDO Quinta (23), 22h

ONDE Espaço das Américas, r. Tagipuru, 795

QUANTO Ingr.: R$ 260 a R$ 360