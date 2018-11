Em SP Doria tem 33%, Skaf, 26%, e França, 20% dos votos válidos, indica Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia antes da eleição para o governo paulista, pesquisa Datafolha mostra João Doria (PSDB) isolado na liderança com 33% dos votos válidos e, no segundo lugar, diminuição da diferença entre Paulo Skaf (MDB) e Márcio França (PSB) ao menor patamar desde o começo da disputa.

Em segundo, Skaf oscilou de 27% para 26% dos votos válidos. Enquanto isso, França passou de 19% para 20%. A diferença entre França e Skaf agora é de seis pontos percentuais. Na frente, Doria foi de 32% para 33%.

O levantamento, feito entre 5 e 6 de outubro, incluiu 4.506 entrevistas presenciais com eleitores, em 68 municípios do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás dos três primeiros colocados, vêm Luiz Marinho (PT), com 8%, e Major Costa e Silva (DC), com 4%. Professora Lisete (PSOL) tem 3%, Rogerio Chequer (NOVO) registrou 2%, assim como Rodrigo Tavares (PRTB).

A contabilidade dos votos válidos é feita sem votos em branco ou nulos e os indecisos.

Contabilizando o total de votos, Doria oscilou de 26% para 27%, Skaf passou de 22% para 21% e França permaneceu com 16%. Depois, vêmMarinho (6%), Costa e Silva (4%), Chequer (2%) e Lisete (2%).

Nas simulações de segundo turno, os três primeiros colocados aparecem tecnicamente empatados.

Na disputa entre Doria e Skaf, o emedebista está numericamente à frente com 42% e o tucano tem 39%. Já a disputa entre Skaf e França teria o emedebista numericamente à frente com 41%, contra 38% do candidato do PSB.

O cenário mais equilibrado seria entre França e Doria, em que ambos registram 41%.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-04272/2018.