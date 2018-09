Em SP, Skaf tem 24%, Doria, 22%, e França, 12%, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (25) aponta que Paulo Skaf (MDB) e João Doria (PSDB) ainda polarizam a disputa pelo governo do estado de São Paulo.

Skaf aparece com 24% das intenções de voto, contra 22% do candidato tucano, mantendo o empate técnico registrado nos últimos levantamentos do instituto —a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um eventual segundo turno, o emedebista superaria o ex-prefeito de São Paulo por 39% a 31%.

Já Márcio França (PSB), que é candidato à reeleição, aparece em terceiro lugar, com 12%, seguido por Luiz Marinho (PT), com 6%.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, ouviu 2.002 eleitores em todas as regiões do estado nos dias 22, 23 e 24 de setembro. O levantamento está registrado no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) com o número SP-09074/2018 e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como BR-07197/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Paulo Skaf (MDB): 24%

João Doria (PSDB): 22%

Márcio França (PSB): 12%

Luiz Marinho (PT): 6%

Major Costa e Silva (DC): 4%

Professora Lisete (PSOL): 2%

Marcelo Candido (PDT): 1%

Prof. Claudio Fernando (PMN): 1%

Rodrigo Tavares (PRTB): 1%

Toninho Ferreira (PSTU): 1%

Rogério Chequer (Novo): 1%

Lilian Miranda (PCO): 1%

Brancos/nulos: 18%

Não sabem/não responderam: 7%