Em sua despedida da F-1, Alonso largará na 15ª posição; Hamilton é o pole

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua última corrida na F-1, o piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, vai largar no 15º lugar no GP de Abu Dhabi.

Neste sábado (24), ele cravou o tempo de 1min37s743 na segunda parte do treino oficial disputado no circuito de Yas Marina.

A prova, que será disputada neste domingo, encerra a atual temporada.

Bicampeão, com triunfos em 2005 e 2006, o espanhol anunciou em agosto que sairá da principal categoria do automobilismo depois do final do Mundial-2018.

A pole position do GP de Abu Dhabi ficou com o inglês Lewis Hamilton, campeão da atual temporada com antecipação. Ele registrou a marca de 1min34s794 na terceira parte do treino oficial.

A segunda posição foi conquistada pelo seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, que obteve 1min34s956.

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o terceiro colocado com 1min35s125.

Treino oficial do GP de Abu Dhabi:

Q3 (terceira parte)

1 - Lewis Hamilton (Mercedes): 1min34s794

2 - Valtteri Bottas (Mercedes): 1min34s956

3 - Sebastian Vettel (Ferrari): 1min35s125

4 - Kimi Raikkonen (Ferrari): 1min35s365

5 - Daniel Ricciardo (Red Bull): 1min35s401

6 - Max Verstappen (Red Bull): 1min35s589

7 - Romain Grosjean (Haas): 1min36s192

8 - Charles Leclerc (Sauber): 1min36s237

9 - Esteban Ocon (Force India): 1min36s540

10 - Nico Hulkenberg (Renault): 1min36s542

Q2 (segunda parte)

11 - Carlos Sainz (Renault): 1min36s982

12 - Marcus Ericsson (Sauber): 1min37s132

13 - Kevin Magnussen (Haas): 1min37s309

14 - Sergio Perez (Force India): 1min37s541

15 - Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min37s743

Q1 (primeira parte)

16 - Brendon Hartley (Toro Rosso): 1min37s994

17 - Pierre Gasly (Toro Rosso): 1min38s166

18 - Stoffel Vandoorne (McLaren): 1min38s577

19 - Sergey Sirotkin (Williams): 1min38s635

20 - Lance Stroll (Williams): 1min38s682