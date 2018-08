Em tarde mais quente, umidade relativa do ar atinge níveis baixos no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta segunda-feira (13) é mais quente que os últimos dias no Paraná, com isso, a umidade relativa do ar está mais baixa e em algumas regiões no nível de atenção. Em Umuarama no Nooreste, o nível atingiu 25%, dentro do estado de atenção. Maringá encontra-se na mesma situação. Cascavel, no Oeste do Estado, tinha índice de 30%. Abaixo dos 20% entra-se no índice de alerta e abaixo dos 12% em emergência. Curitiba estava com 45% no meio da tarde.

As temperaturas são altas no interior, chegando aos 26ºC. Na Capital, fazia 21,8ºC às 15h45.

As condições não devem mudar na terça-feira (14). Alguma chuva pode ocorrer no Estado na quinta-feira (16), mesmo assim muito localizada.