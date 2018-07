Em tempo de Páscoa, é bom lembrar que coelho não é brinquedo

Blog Papo Pet

Mais uma celebração de Páscoa e com ela, infelizmente, mais abandono de coelhos. Muitos deles comprados por impulso nesta época, em sua maioria ofertados como presente para as crianças. Vale lembrar. Coelho não é brinquedo! Use os de pelúcia para decoração ou presentinho de Páscoa.

De acordo com a médica veterinária e criadora de mini-coelhos e coelhos anões, Emanuele Pfeiffer, a maioria dos clientes compra por mero impulso, por ser algo diferente. Já recolhemos filhotes nas lixeiras, jogados em parques, dados a pessoas para abate, logo após a Páscoa, tudo por irresponsabilidade e descaso com a vida, lembra.

A especialista recomenda que não sejam procurados coelhinhos baratinhos para enfeite. Desses existem vários de pelúcia à venda. Se querem um coelhinho, tenham sim mas com responsabilidade amor e carinho. De preferência, que todos da família concordem em ter um orelhudo, amando e tratando como o novo integrante que exige cuidados adequados à espécie

Leia mais no blog Papo Pet