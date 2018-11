Em tom de brincadeira, Bolsonaro diz que vai colocar pelotão de drone para subir morro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao visitar o Bope (Batalhão de Operações Especiais) no Rio de Janeiro, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) disse ter feito brincadeira recentemente que substituiria o batalhão por drones para "subirem o morro".

"Outro dia fiz até uma brincadeira de coisa séria. Se depender de mim eu vou aposentar o BOPE. Quem vai subir o morro vai ser pelotão de drones", disse, em breve discurso para policias militares na manhã desta segunda-feira (15).

Bolsonaro admitiu ainda ter sonho de ser presidente e mencionou a tarefa como uma "missão de Deus".

"Se não for alguém no nosso perfil para tentar mudar vai continuar do que está para pior. Então, é uma missão de deus, eu entendo dessa maneira e acho que juntos podemos mudar o destino dessa grande nação", afirmou.

Ele prometeu fazer mudanças legislativas para garantir a proteção dos policiais em suas ações e disse que, se eleito, vai fazer com que a população reconheça o trabalho da PM.