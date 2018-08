Em tratamento contra câncer, Ana Furtado vai à academia e diz: 'Não desista'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Furtado não deixa se desanimar pelo tratamento contra o câncer de mama. Em vídeo postado no seu Instagram, Furtado aparece na academia e manda mensagem aos seguidores para que não desistam.

"Quando você pensar em desistir, não desista! Quando pensar que não vai dar...vai que dá! E se você achar que não é capaz, duvide", disse ela. "Está cansada, preguiçosa, quer desistir da ginástica hoje? Desiste não, vai fazer tão bem pra você. Bora!".

Apresentadora do "É De Casa" e do "Encontro" durante as férias de Fátima Bernardes já postara outras mensagens sobre a doença.

Recentemente, ela explicou o motivo de estar sempre de máscara. "Quando faço a quimioterapia, a imunidade fica muito baixa. Todo mundo gripado, espirrando, não posso pegar gripe. Não posso pegar nem o Brad Pitt, nem o Tom Cruise. Só o Boninho mesmo", brincou ela, falando do marido diretor.