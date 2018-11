Em último programa, candidatos falam em esperança para conquistar votos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esperança foi a palavra que se repetiu nos programas dos presidenciáveis Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB) e Geraldo Alckmin (PSDB) nesta quinta-feira (4), na última faixa eleitoral gratuita antes do primeiro turno das eleições, que ocorre no domingo (7).

Enquanto a candidata da Rede se colocou como a opção para ter "esperança de futuro", Meirelles disse que viu "esperança nos olhos dos brasileiros" ao andar pelo país e Alckmin se disse o candidato certo para que "a esperança possa vencer o ódio".

Com mais tempo que os rivais, o programa do tucano destacou os números dos quatro mandatos como governador de São Paulo e usou as palavras "experiência, equilíbrio, determinação e competência" para definir Alckmin. Ana Amélia, vice na chapa, também faz um apelo para que o eleitor vote com a razão.

Já Ciro Gomes (PDT) e Alvaro Dias (Podemos) buscaram o voto de petistas e anti-petistas não convictos, que votam num candidato para evitar o outro.Guilherme Boulos (PSOL) pediu ao eleitor para que "deposite seu sonho na urna".

Líderes das pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) mantiveram o mesmo discurso de programas anteriores. O deputado se coloca como candidato contra o sistema e o petista promete trazer o Brasil de Lula de volta, combater a injustiça, a intolerância e o ódio.