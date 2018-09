Em Veneza, Bruna Marquezine bate boca com seguidor de rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine está na Itália para curtir o 75° Festival de Cinema de Veneza e passou pelo tapete vermelho do evento.

A atriz foi prestigiar a estreia de "Nasce uma Estrela", filme estrelado pela cantora Lady Gaga e por Bradley Cooper. O lançamento no Brasil está previsto para outubro.

Bruna usou um vestido verde longo estimado em U$$ 17 mil (R$ 70,3 mil) da estilista Alberta Ferretti. A foto teve mais de 670 mil curtidas no Instagram, mas o comentário de um hater não passou batido pela atriz.

"Por qual motivo você fica indo nesses eventos? Só pra chamar a atenção, né? Afinal, você não tem uma carreira internacional, só é conhecida como 'a namorada do Neymar'. Menina forçada que se acha melhor em tudo", disse o comentário do hater.

"Eu venho porque eu sou contratada e convidada, e a minha existência não se resume ao meu relacionamento. Com cinco anos comecei a exercer meu ofício que tanto amo e pretendo continuar exercendo com toda minha dedicação enquanto essa continuar sendo a vontade de Deus", disse Bruna.

"Trabalho duro para conquistar meu espaço e sei que tenho muito pra aprender, crescer e alcançar. Sempre temos. Ainda bem!", disse a atriz em resposta ao seguidor.

Bruna continuou seu posicionamento e disse que não se acha melhor do que ninguém. "Estar aqui, num festival de cinema como esse, é consequência do meu trabalho e uma honra pra mim. Amo poder prestigiar outros artistas que admiro e celebrar a minha arte. Eu não me acho melhor do que ninguém, em nada", respondeu ela.

"Essa é a sua opinião, seu olhar um tanto cruel, mas eu acho que entendo. O desmerecimento do outro para a justificação da sua própria infelicidade ou incompetência é algo cada vez mais comum. Triste", concluiu Bruna Marquezine.

Bruna está de férias desde o término da novela Deus Salve o Rei, na qual interpretou a vilã Catarina. A atriz está aproveitando o período para viajar e ficar com Neymar. No último sábado (25), a atriz dançou muito na festa de aniversário de Tatá Werneck.

Após ter uma festa de aniversário antecipada pelo namorado na mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio, Bruna celebrou a nova idade em viagem a Santorini, na Grécia. Depois, foi visitar o jogador em Paris.

A atriz está escalada pela Globo para a próxima novela das 9, Troia, mas ainda não respondeu o convite à emissora.