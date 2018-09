Em vídeo antes de ataque, Bolsonaro fala de vasectomia desfeita a pedido da mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) deve disparar um novo vídeo para tentar minimizar a rejeição dele entre as mulheres.

Na peça, gravada há cerca de dois meses, ele afirma que reverteu uma vasectomia, a pedido da mulher, que queria engravidar. O casal teve então uma filha, Laura, hoje com 7 anos.

Bolsonaro começa dizendo que "educar um filho homem é muito fácil. Vai jogar bola com ele, dá um carrinho nele, fala palavrão também. Quando vê uma mulher, é diferente. É completamente diferente".

Ele então diz que vai fazer "uma confissão". Antes disso, fica alguns segundos em silêncio. Os olhos se enchem de lágrimas.

"Eu já tinha decidido não ter mais filhos e estava vasectomizado. Eu havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha. Eu tenho uma enteada em casa. A minha esposa era mãe solteira. Ela faltou até, pela manutenção do casamento, que a realização de grande parte das mulheres é ter filhos", segue o candidato.

"E eu fui no hospital central do Exército, desfiz a vasectomia. Mudou, sim, muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e à minha esposa por ela."

A peça mostra então imagens divulgadas em 2017, em que Bolsonaro aparece com Laura festejando o Dia dos Pais. "Te amo", diz ela. "E o beijo, como é que fica?", pergunta Bolsonaro.

Ela o beija e o vídeo acaba.