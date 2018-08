Em vídeo, Bolsonaro critica adversários e pede doações

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No primeiro dia de campanha, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, divulgou vídeo nas redes sociais com críticas aos seus adversários pela concentração de recursos e tempo de televisão e de rádio.

Ele não terá agenda oficial como candidato e, segundo aliados, ficará em casa, no Rio de Janeiro, em preparação para o debate entre presidenciáveis de sexta-feira (17).

Vestindo camisa social sem terno e com uma caneta no bolso, ele se dirige ao público como "amigos do Brasil" e lembra que as eleições se aproximam.

"De um lado o centrão com essa gente que você muito bem conhece. De outro, a esquerda, que teima em voltar ao poder. Juntos eles têm quase todo o tempo de televisão e rádio bem como quase R$ 1,7 bilhão para investir em campanha", afirmou.

Ele se apresenta como o candidato capaz de mudar o país. "Você que realmente pensa e quer mudar o Brasil eu peço: colabore com a nossa campanha."

O partido usa uma música que sugere o número da legenda para as eleições, acompanhado do slogan da campanha "Muda brasil, muda de verdade."