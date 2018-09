Em vídeo, Ciro critica fala de Mourão sobre o 13º

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT, Ciro Gomes, também vai explorar politicamente a fala do general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro (PSL).

Em peça que vai circular nas redes sociais, o pedetista dirá que, com a crítica ao 13º salário e ao adicional de férias, “se você ainda não tinha um motivo para não votar no Bolsonaro, agora tem”.

No filme, Ciro vai explorar o fato de que na história recente do país três vices assumiram o Palácio do Planalto. “Imagine que este homem pode virar presidente da República”, salienta.

Na propaganda, o pedetista também vai aderir à #EleNão, que tem sido usada para convocar atos no sábado (29) contra o candidato do PSL.