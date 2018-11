Em vídeo, Doria estimula dobradinha com Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo obtido pela Folha de S.Paulo, um simpatizante de Jair Bolsonaro (PSL) em Franca (SP) pede uma dobradinha com João Doria (PSDB), candidato a governador.

Ao ouvir a mensagem, o tucano abraça o simpatizante, que se apresenta como Max, e engrossa o coro.

Procurada, a campanha do PSDB ao governo disse que as imagens foram gravadas há alguns dias e que Doria procurou ser educado com o simpatizante, mas que apoia Geraldo Alckmin (PSDB).