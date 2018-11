Em vídeo, Major Olímpio rejeita voto Bolsodoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo que circula nas redes, o candidato ao Senado Major Olímpio, presidente do PSL de Jair Bolsonaro em São Paulo, rejeita o voto Bolsodoria e faz críticas ao PSDB.

"Me causa indignação ver o candidato João Doria e sua equipe propondo e divulgando voto Bolsodoria", afirmou Olímpio, deputado federal por São Paulo.

Ele afirma que Doria desconsiderou Bolsonaro e o criticou em entrevistas à rádio Jovem Pan. "Agora, como o candidato dele à Presidência explodiu, acabou, é um cadáver político, ele quer se livrar do Alckmin pedindo pra votarem no Bolsonaro e nele. Isso é uma vergonha", afirma.

Olímpio, major da Polícia Militar paulista, é um crítico contumaz das gestões tucanas no estado. No vídeo, diz que o PSDB "destruiu a segurança pública em São Paulo" e "desviou dinheiro público no metrô, na CPTM, na merenda".

"Quem vota no Bolsonaro não vota no PSDB e nem no João Doria. Em circunstância nenhuma", afirma Olímpio.