Em vídeo, Wal, ex-funcionária fantasma de Bolsonaro, pede voto a ele

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí, ex-secretária parlamentar de Jair Bolsonaro, gravou um vídeo divulgado neste sábado (6) para pedir apoio ao candidato do PSL.

Em janeiro, a Folha de S. Paulo revelou que ela recebia salário do gabinete do deputado sem trabalhar.

A ex-assessora prestava serviços particulares na casa de praia de Bolsonaro, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), segundo moradores da região, e tinha como principal atividade um comércio, chamado "Wal Açaí".

Em agosto, a Folha de S. Paulo voltou ao local e constatou que Walderice continuava vendendo açaí durante o horário do expediente. Após a reportagem, a então funcionária pediu demissão.

No vídeo, gravado na casa de veraneio do candidato, Wal se apresenta e defende o ex-patrão, dizendo que ele não é "homofóbico, racista e facista".

Um jingle de campanha acompanha a gravação, que tem cerca de 3 minutos e foi compartilhado por moradores da região em redes sociais.

"Eu sou aquela Wal, a Wal do Açaí, que a Folha de S.Paulo veio atrás de mim. Que por causa disso eu perdi o emprego, mas não perdi o amigo. Eu estou aqui pra dizer os motivos que vocês devem votar no Bolsonaro para presidente. Seu Jair é amigo, é ótimo pai, é carinhoso, verdadeiro, muito sincero, às vezes sincero até demais. Eu estou aqui pra dizer que essa é a primeira vez que eu vim aqui na casa dele depois do que aconteceu, mas eu estou aqui para falar o que eu penso do seu Jair", diz.

"Vocês dizem que o seu Jair não respeita as mulheres. Ele respeita, sim. Quando ele está aqui eu pergunto a ele tudo que eu quero saber sobre política. Ele me explica tudo com a maior calma e gentileza. Seu Jair é uma pessoa que gosta de animais, de pescar. É uma pessoa simples, como eu, como vocês. Esse negócio que o seu Jair é a favor do aborto, é homofóbico, é racista, é fascista, não é nada disso."

À época da demissão da funcionária, Bolsonaro afirmou que seu crime foi dar "água aos cachorros" da casa de praia.

"Tem dois cachorros lá e, pra não morrer, de vez em quando ela dá água pros cachorros lá, só isso. O crime dela é esse aí, é dar água pro cachorro", disse, em agosto.

Segundo Walderice diz no vídeo, o candidato não pediu que ela gravasse o pedido de apoio.

"Independente (sic) de cor, de raça, de religião, vocês têm que pensar o que vai ser melhor para o Brasil. Vamos pensar no Brasil".