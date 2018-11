Em visita a Bolsonaro, humorista Castrinho cita bolsa ‘Cocô Chanel’

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator e humorista Castrinho, 78, visitou Jair Bolsonaro (PSL) nesta sexta-feira (5) em sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e disse que o presidenciável está "um pouco abatido".

"Eu acho que ele está um pouco abatido, mas não está caído. Lógico, ainda mais ele que é um cara agitado e de repente teve que puxar o freio de mão. Tá abatido, mas tá animado", disse o comediante ao sair do condomínio.

"Uma vez eu tive uma diverticulite, com aquela bolsinha do lado que minha mulher apelidou de Cocô Chanel", brincou. "Eu não tenho dúvida de que mesmo com aquela bolsa o trabalho dele vai continuar. Eu fui trabalhar com a bolsinha na época."

Motoristas frequentemente passam em frente ao condomínio, que fica na avenida da praia, buzinando e gritando palavras de apoio a Bolsonaro. Outros, em menor quantidade, gritam "Lula livre" em apoio ao PT. O candidato voltou para casa no sábado (29), depois que recebeu alta.

"Conversamos sobre o Brasil, sobre o apoio que eu vou dar a ele, os amigos em comum, a nossa vida, que a gente já se conhece há bastante tempo, e sobre a necessidade que o Brasil tem de voltar a ser a nossa pátria", afirmou Castrinho, que atuou em novelas e programas como "Escolinha do Gugu", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Chico Anysio Show".