Em visita a cardeal, Bolsonaro defende liberdade das religiões

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) visitou na manhã desta quarta-feira (17) o cardeal dom Orani Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

O gesto é uma aproximação aos católicos, já que Bolsonaro conta com grande apoio dos evangélicos.

Ele fez um breve discurso ao lado de dom Orani e defendeu valores da família. "Assinamos um compromisso pela família em defesa da inocência da criança na sala de aula, em defesa da liberdades das religiões. Contra o aborto e contrario à legalização das drogas."

Ele disse que foi ao local mais para ouvir do que para falar e agradeceu a Deus "por tudo que aconteceu na sua vida".

Segundo o candidato, o compromisso firmado em papel representa "o que está no coração de todos os brasileiros de bem".

Sem dar detalhes ao que se referia, afirmou que a população não quer "flertar com o desconhecido ou com aquilo que não deu certo no Brasil e no mundo".

Ao final, ele se colocou à disposição para ouvir dom Orani. "Se porventura houver algo que eu deva fazer, que você tenha a liberdade para me avisar que aqui eu estarei para ouvi-lo com o coração aberto."

Bolsonaro foi à Arquidiocese acompanhado do advogado Sergio Bermudes, dono de um dos maiores escritórios do país, de seu filho Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), eleito senador, Gustavo Bebianno, presidente do PSL, e do empresário Paulo Marinho, amigo e apoiador da campanha.

Ao chegar, algumas funcionárias da Arquidiocese vestiram camisetas verde e amarelo, cores do candidato, e imitaram armas com as mãos, posando para foto em frente a uma estátua de Jesus Cristo, no saguão de entrada.

Após a visita à sede da Igreja no Rio, Bolsonaro foi à Superintendência da Polícia Federal para uma visita de cortesia.

Esta semana ele também visitou o Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar.

Capitão reformado do Exército, ele conta com forte apoio das polícias e de militares.