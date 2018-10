Em volta a Manchester, Ronaldo reencontra Mourinho após tensão no Real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Kaká e Diego Forlán encaminharam o Manchester United (ING) para o grupo da Juventus (ITA), no sorteio da Champions League, o futebol europeu imediatamente passou a aguardar o dia em que Cristiano Ronaldo pisaria novamente em Old Trafford.

Nesta terça-feira (23), às 16h (de Brasília), com transmissão no TNT, o craque português reencontra o clube inglês, no qual chegou aos 18 anos para um processo que o colocou no topo do futebol mundial, conquistando títulos importantes e o primeiro prêmio de melhor do mundo, em 2008.

Para o retorno à antiga casa, porém, Ronaldo talvez não tenha a recepção que gostaria. Não da parte dos torcedores menos ressentidos, que vão querer demonstrar carinho pelo ídolo, mas de um indesejado anfitrião, conhecido por não gostar muito de dividir os holofotes e com quem o jogador já teve desavenças.

José Mourinho, técnico do Manchester United, foi o treinador de Cristiano Ronaldo por três temporadas no Real Madrid (ESP), de 2010 a 2013.

Apesar de compatriotas e clientes do mesmo agente, Jorge Mendes, ambos nem sempre compartilharam a mesma visão de futebol.

O primeiro episódio de conflito entre ambos aconteceu no fim da temporada 2010/2011. Depois de perderem o jogo de ida da semifinal da Champions para o Barcelona por 2 a 0, Ronaldo questionou Mourinho no vestiário se a proposta defensiva de jogo praticada pelo técnico realmente o agradava.

Mourinho disse que não, mas defendeu sua estratégia e barrou o atacante do jogo seguinte, contra o Zaragoza (ESP), pela liga espanhola. Cristiano Ronaldo voltou a ser titular na sequência, com a equipe caindo para os rivais catalães na Champions.

Na temporada 2011/2012, o clube conquistou o título nacional com 100 pontos, nove à frente do Barcelona. O sucesso marcou o período de melhor relação -ainda que apenas cordial- entre os portugueses.

O ápice da tensão entre ambos chegaria na temporada seguinte, a última de Mourinho à frente do Real.

Segundo biografia do jogador publicada em 2015 pelo jornalista espanhol Guillem Balague, os dois teriam quase brigado no vestiário do Real Madrid.

O time vencia o Valencia (ESP) em jogo da Copa do Rei por 2 a 0 quando, faltando 10 minutos para o fim, Mourinho pediu a Ronaldo que recuasse. Na sequência, já no vestiário, o técnico reclamou com o atleta de um lateral que ele tinha cobrado de maneira apressada para Mesut Özil, ocasionando em contra-ataque do Valencia.

Ronaldo reagiu irritado e disse ao treinador: "Depois de tudo o que fiz por você, é assim que você me trata! Como ousa dizer isso para mim?", relata Balague no livro.

A discussão continuou até o ponto em que Cristiano Ronaldo precisou ser controlado por colegas antes que fosse às vias de fato com o treinador.

José Mourinho deixou o Real Madrid para retornar ao Chelsea (ING). Com o tempo e a distância, apareceram os elogios das duas partes.

"Treiná-lo foi o ponto alto da minha carreira. Ele é o jogador mais profissional que já conheci. Técnico e atleta podem ter suas diferenças em determinado tempo, mas termina ali", disse Mourinho em 2013.

Dois anos depois, foi a vez do craque retribuir. "Trabalhar com Mourinho novamente? Eu o colocaria no topo, sempre digo isso. Joguei para muitos grandes treinadores, mas José Mourinho sempre foi muito detalhista."

Curiosamente, sem o treinador, Cristiano Ronaldo teve sua melhor fase na Espanha, conquistando quatro títulos da Champions, mesmo número de prêmios de melhor do mundo.

Nesta segunda (22), Mourinho concedeu entrevista coletiva e falou do reencontro com o ex-comandado.

"Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ninguém pode negar. Simples assim", declarou o português em tom educado, talvez sabendo que, ao menos nesta terça-feira, no Old Trafford, os holofotes não estarão direcionados a ele, mas sim para a grande atração do confronto.