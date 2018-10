Embaixada americana manda foto de gato para residentes na Austrália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Departamento de Estado americano disparou sem querer um teste de uma newsletter produzida por sua embaixada em Camberra, na Austrália.

Em vez de notícias do trabalho da missão diplomática, foi enviada a foto de um gato vestindo uma fantasia do personagem Come-Come, da Vila Sésamo, segurando um prato de bolachas, com o assunto "reunião".

A embaixada assumiu o erro em tom bem humorado, pedindo desculpas para todos aqueles que se empolgaram com a ideia de uma festa com biscoitos.

O gato da foto é uma celebridade do Instagram, conhecido pelas fantasias que desfila no perfil @ my_furry_babies