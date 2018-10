Embalado na briga pelo título, Grêmio recebe o Bahia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio está mais embalado do que nunca no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha enfrenta o Bahia neste sábado (6), às 21h, em Porto Alegre, em busca da quarta vitória consecutiva.

Vindo de uma classificação com sobras para a semifinal da Libertadores, o Grêmio ainda está forte na briga pela taça. O time dirigido por Renato Gaúcho começou a 28ª rodada com três pontos de desvantagem para o líder. Por isso, está firme na disputa para acabar com um jejum de 22 anos no Brasileiro.

A novidade para encarar o Bahia deve ser o centroavante Jael. Ele está recuperado de uma cirurgia no joelho direito e entrou no decorrer da partida contra o Atlético Tucumán, na terça-feira passada, na Arena do Grêmio, pela Libertadores.

Os desfalques são o meio-campista Ramiro e o lateral direito Léo Moura, ambos contundidos.

O Bahia vive uma situação oposta. Apesar de estar classificado entre os oito melhores da Copa Sul-Americana, o time do Nordeste não vem bem no Brasileiro, ocupando a 14ª colocação, apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

Nas últimas quatro rodadas, o Bahia só conquistou dois pontos e se complicou na disputa para escapar da degola. Para enfrentar o Grêmio, o técnico Enderson Moreira contará com o retorno do zagueiro Lucas Fonseca e dos meio-campistas Gregore e Ramires.

Lucas Fonseca formará dupla de zaga com Jackson, que estava afastado do time há um ano e quatro meses. Eles vão substituir Douglas Grolli, suspenso, e Tiago, contundido.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Cícero, Luan; Alisson, Jael, Everton. T.: Renato Gaúcho

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Nilton (Elton), Zé Rafael, Ramires; Elber (Edigar Junio), Gilberto. T.: Enderson Moreira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)