Emerson Sheik confirma que pode ser dirigente do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emerson Sheik pode deixar apenas a função de jogador no Corinthians, já que se aposenta após o final do Campeonato Brasileiro. O jogador pode assumir função como dirigente do clube paulista.

Em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, neste domingo (02), Emerson Sheik falou se sua paixão pelo Corinthians e confirmou que existe a chance de assumir algum cargo no clube, conforme adiantou o UOL Esporte.

"Eu sou apaixonado pelo Corinthians. Eu já manifestei isso. Seria um enorme prazer trabalhar no Corinthians. Trabalharia sim, mas de uma forma que me sentisse útil, ajudar. Essa possibilidade existe", contou Sheik.

O UOL Esporte apurou em 26 de outubro que Emerson Sheik tem conversar adiantadas com Andrés Sanchez para assumir uma função em parceria com Alessandro no comando do futebol do clube. Sheik poderia trabalhar mais próximo de vestiário e jogadores.