Emerson Sheik escala Guerrero para jogo de despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Emerson Sheik confirmou nas redes sociais a participação de Paolo Guerrero no jogo de despedida do futebol. Nomes como Jorge Henrique e Paulinho também já foram confirmados pelo ídolo do Corinthians.

Os atacantes atuaram no time alvinegro entre os anos de 2012 e 2015 e também no Flamengo entre 2015 e 2016.

A partida leva o nome de "Sheik e Amigos Contra a Fome" e será disputada por um time de amigos do veterano atacante e outra equipe formada por campeões da Libertadores pelo Corinthians.

Outras personalidades esportivas e artísticas também já estão confirmadas para a partida. Entre elas, o ex-meia Marcelinho Carioca, o humorista Rudy Landucci, o youtuber Fred (canal Desimpedidos) e o ator Thiago Martins estão confirmados.

O jogo foi marcado pelo Corinthians para 7 de dezembro, em Itaquera, cinco dias após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informação, Sheik firmou um acordo com o clube para que os ingressos do jogo sejam trocados por alimentos não perecíveis.