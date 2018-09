Emerson Sheik terá jogo de despedida na Arena Corinthians em dezembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Emerson Sheik terá um amistoso de despedida ao final desta temporada, na Arena Corinthians. Aos 40 anos, ele se aposentará após jogo festivo com amigos e convidados.

A partida foi marcada pelo Corinthians para 7 de dezembro, cinco dias após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Sheik firmou um acordo com o clube para que os ingressos para o jogo sejam trocados por alimentos não perecíveis, que posteriormente serão doados.

Emerson Sheik foi revelado pelo rival São Paulo, no final da década de 1990, mas foi no Corinthians que alcançou os maiores feitos da carreira. Foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundo com o time do Parque São Jorge, além de ter no currículo outros títulos nacionais com Flamengo e Fluminense.

Esta é a terceira passagem do atacante pelo Corinthians. Depois do período mais vitorioso, entre 2011 e 14, ele foi emprestado ao Botafogo por alguns meses e só voltou para sair mais uma vez em 2015. Após períodos mais discretos em Flamengo e Ponte, voltou nesta temporada pelo desejo de se aposentar no clube alvinegro.