Emma Stone mudou de nome na adolescência por ser fã das Spice Girls

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao apresentador americano Jimmy Fallon, do The Tonight Show, a atriz Emma Stone, 30, revelou ser tão fã das Spice Girls, que ela escolheu ser chamada de Emma só para para homenagear uma das cantoras britânicas, Emma Bunton, a Baby Spice.

"Eu era adolescente e tinha o cabelo super loiro, e as pessoas me chamavam pelo meu nome verdadeiro, Emily. Só que eu queria ser chamada de Emma, por causa da Baby Spice e pedi para as pessoas me chamarem assim. Adivinha só quem eu sou agora?", brincou a atriz.

A atriz conta que viu apenas um show das Spice Girls nos anos 1990, auge do grupo. "Depois assisti a um outro, em 2008. Eu irei de qualquer forma nesta nova turnê. Não sei se os ingressos já estão a venda, mas vou descobrir", disse a atriz, citando o anúncio recente feito pelo grupo britânico.

Durante a entrevista, Fallon pediu que Emma fizesse um teste do site Buzzfeed americano para descobrir qual Spice Girl ela era. E o resultado foi a Posh Spicy, Victoria Beckham. "Estou em choque. Jamais preveria isso", brincou a atriz.