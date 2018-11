Emma Watson é vista aos beijos com empresário americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fã-clube da atriz Emma Watson, 28, publicou uma foto no Instagram revelando que a atriz pode estar namorando o empresário Brendan Wallace, 36.

O casal foi fotografado aos beijos, no México, no último fim de semana. Wallace é um dos investidores do Cabify e um dos fundadores da Fifth Wall Ventures Management, empresa de capital americana que investe em soluções tecnológicas.

O beijo comprova que Watson terminou definitivamente o seu namoro com o ator Chord Overstreeet, 29, conhecido pela série "Glee". Em maio, foi noticiado que o namoro dos dois poderia ter acabado, mas eles foram vistos, ainda, algumas vezes aos beijos, o que deixou seus fãs em dúvida.