Emmy anuncia vencedores de categorias preliminares

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos EUA entregou no sábado (8), em Los Angeles, a primeira leva de troféus preliminares do Emmy. "Black Mirror: USS Callister", da Netflix, venceu como melhor filme feito para TV, e "Rick and Morty", do canal Adult Swim, ganhou como melhor série de animação.

Em sua 70ª edição, a mais importante premiação da TV norte-americana anunciará neste domingo (9) os demais vencedores dos Creative Arts Emmys, que contemplam categorias técnicas e artísticas. A cerimônia principal será realizada no dia 17 de setembro.

VENCEDORES

Melhor filme feito para TV: "Black Mirror: USS Callister"

Melhor série de animação: "Rick and Morty"

Melhor elenco de série dramática: "The Crown"

Melhor elenco de série de comédia: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor ator convidado em série dramática: Ron Cephas Jone, "This Is Us"

Melhor atriz convidada em série dramática: Samira Wile, "The Handmaid's Tale"

Melhor ator convidado em série de comédia: Katt Williams, "Atlanta"

Melhor atriz convidada em série de comédia: Tiffany Haddish, "Saturday Night Live"

Melhor coordenação de série dramática, série limitada ou filme: "Game of Thrones"

Melhor coordenação de série de comédia ou programa de variedades: "Glow"