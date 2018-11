Emporium Handmade reunirá 130 marcas autorais

Ayrton Tartuce

Será realizada nos dias 10 e 11 de novembro, na Sociedade Morgenau, no Alto da XV, a 15ª edição da Emporium Handmade, feira multicultural que reúne artistas, designers e artesãos que trabalham com artigos autorais e feitos à mão. Esta é a terceira edição do ano, um sucesso que confirma a tendência da valorização dos produtos originais, criados e produzidos com processos sustentáveis.

Além de produtores do Paraná, a feira recebe empreendedores de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Esta última Emporium Handmade do ano será uma ótima oportunidade para adquirir presentes de Natal originais e com preços justos. Estarão disponíveis roupas, acessórios, itens para pet, brinquedos educativos, upcycling, objetos de decoração numa diversidade de materiais e técnicas que encantam os olhos.

2018 marca o quarto ano da feira multicultural, que além dos expositores oferece ao público ao longo dos dois dias oficinas a preços simbólicos e atrações gratuitas identificadas com os preceitos do evento. As crianças têm inúmeras oportunidades de se divertir e interagir. “Desde o início colocamos conteúdos para compartilhar com as pessoas técnicas e novidades deste universo criativo. O resultado é que as pessoas aguardam a feira para dois dias de encontros e aprendizados”, diz a turismóloga Meroly Felizardo, idealizadora e coordenadora da feira.

Para quem tem filhos, a programação ajudará a entreter os pequenos. Durante todo o dia, no espaço Cantinho do ‘Era Uma Vez’, haverá contação de histórias e conversa com autores e ilustradores. O Espaço Kids foi reservado para oficinas educativas e lúdicas. No palco, muitas apresentações de teatro, bonecos e música.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, dia 10

11h - Oficina - Cartão Comemorativo com Corazon de Papelon (Espaço DIY) *

11h - Oficina - Sacola de Ideias - Estamparia Infantil com Mundo Zen (Espaço DIY)*

11h - Contação - Coletivo Era Uma Vez (Cantinho do Era Uma Vez)

12h - Oficina - Origami de Animais com KelPererel Estúdio (Palco)

13h - Oficina - Crochê Básico - Capinha para Caneca em Crochê com BlackBird - (Espaço DIY)*

13h - Oficina - Cosméticos Verão Natural com A grande Mãe (Espaço DIY)*

13h - Atividade Infantil - Atelier de Pintura com Mamãe Retrô (Espaço Kids)

15h - Atividade Infantil - Papéis que Encantam, Oficina de brinquedos em papel com Picote (Espaço Kids)

16h - Atividade Infantil - Coletivo Era Uma Vez (Espaço Kids)

16h30 - Oficina - Começando a Costurar com Day Lima (Espaço DIY)*

16h30 - Oficina - Do Lixo ao Luxo com Thais Schwind (Espaço DIY)*

16h30 - Atividade Infantil - Fantoches de Tecido com Mamãe Retrô (Espaço Kids)

17h - Apresentação Teatral - CIRCO RODADO (Palco)

* Oficina Paga, incrições no site www.emporiumhandmade.com.br

*** Durante a programação - Pintura ao Vivo com Marcelo Bittencourt

Domingo, dia 11

10h30 -Oficina - Mandalas Natalinas - Pontilhismo com Pontos em Cores (Espaço DIY)*

10h 30m - Oficina - Mini Caderno - Encadernação com Tudo de Papel (Espaço DIY)*

10h 30m - Atividade Infantil - Viola de Papelão com Mamãe Retro (Espaço Kids)

12h - Atividade Infantil - Coletivo Era Uma Vez (Espaço Kids)

13h - Oficina - Pintura Bauernmalerei com Atelie Tinta Flor (Palco)

14h - Atividade Infantil - Varinha Mágica com Caroline Fialho (Espaço Kids)

14h30 - Oficina - Amigurumi de Geladeira com Amigloo Ateliê (Espaço DIY)*

15h - Oficina - Criando a sua Saia com Day Lima (Espaço DIY)*

15h - Atividade Infantil - Bonecos de Colher de Pau com Mamãe Retrô (Espaço Kids)

16h30 - Atividade Infantil - Mosaicos de Feltro com LuaDicor Atelie (Espaço Kids)

17h - Apresentação Teatral - CIRCO RODADO (Palco)

* Oficina Paga, inscrições pelo site www.emporiumhandmade.com.br

*** Durante a programação - Pintura ao Vivo com Marcelo Bittencourt

Serviço

15ª Emporium Handmade – edição de Natal

Onde: Clube Sociedade Morgenau - Av. Senador Souza Naves, 945 - Cristo Rei

Quando: 10 e 11 de novembro – sábado, das 11h às 20h, e domingo das 10h às 19h

Entrada gratuita

Aceita cartões de crédito e débito