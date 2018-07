Empreendedor social brasileiro participa de encontro do Unicef

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empreendedor social brasileiro Claudio Sassaki, cofundador da Geekie e integrante da Rede Folha, participou de uma reunião de alcance global do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) na quarta-feira (18), em Nova York, com membros do conselho e parceiros globais do fundo.

Na primeira reunião do grupo, foram discutidos temas como empregabilidade no século 21, habilidades para aprender e empoderamento jovem, sobretudo, das meninas. A iniciativa tem por foco ter todos os jovens na escola, em treinamento vocacional e, na idade certa, empregados até 2030.

Sassaki compartilhou os aprendizados da Geekie sobre como a aprendizagem personalizada pode auxiliar os estudantes brasileiros a se preparem para os desafios global. O negócio social, que também é liderado por Eduardo Bontempo, foi o vencedor no Prêmio Empreendedor Social 2014.