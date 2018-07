Empreendedores criam plataforma digital para facilitar a compra de orgânicos 

Grupy aproxima produtores, fornecedores e consumidores de orgânicos utilizando conceito de HUBs e mobilidade consciente como diferenciais.

Redução de intermediários

Depois de dois anos de planejamento e incubação, está surgindo em Curitiba uma nova proposta no que se refere ao consumo de alimentos orgânicos, possibilitando a redução de intermediários ao unir tecnologia e grupos de consumidores interessados em uma alimentação mais saudável.

Conceito disruptivo de logística

Ciente de que a distância entre a horta e a mesa do consumidor é o que inviabiliza muitas vezes o consumo de orgânicos, nasceu o Grupy, que traz ainda um conceito disruptivo de logística, utilizando como lógica de distribuição a mobilidade urbana consciente das pessoas em coworkings, academias, igrejas, escolas, condomínios e outros locais naturais de convívio social. “A esses pontos de concentração damos o nome de HUBs, que se tornam parceiros do projeto”, afirma o idealizador do Grupy, Dalmer Maffei.

Formar novas conexões e interações humanas

Por isso, o Grupy é mais do que uma plataforma digital que vem para democratizar o acesso a alimentos orgânicos, certificados e saudáveis. O intuito é formar novas conexões entre as pessoas. “Acreditamos que alimentação orgânica é o caminho para uma vida plena e que pode ser acessível a todos. Isso é possível desde que cada participante da cadeia de valor se aproprie de sua corresponsabilidade nesta construção. Estimulamos as interações humanas, incluindo experiências de aprendizagem por empatia em diferentes contextos”, explica Maffei.

Aumento da capilaridade na entrega

Para efetivar a compra dos alimentos, cada pessoa tem responsabilidade no processo, uma vez que o processo é colaborativo. Ou seja, para efetivar a compra de diversas categorias de alimentos, grupos de consumidores são criados e, para que o pedido mínimo seja atingido, as pessoas precisam formar novas conexões para atrair consumidores com a mesma afinidade. Após o fechamento do pedido único, o produtor - ou fornecedor - faz a entrega no HUB escolhido e são os próprios compradores que retiram suas compras, sem dificuldades. O Grupy auxilia os fornecedores a darem vazão às iniciativas produtivas, aproximando os consumidores finais com opções de escolhas conscientes, remuneração justa e socialmente responsável. A plataforma digital pode ser acessada pelo site: www.grupy.com.br

Curtas:

Oportunidade de negócio:Tradicional restaurante no bairro Água Verde, próximo ao Angeloni, busca comprador do ponto e do negócio em pleno funcionamento. Ponto tradicional ao lado de bancos, faculdades, residências e escritórios. Com a mesma pessoa há mais de 26 anos, bom faturamento, aluguel compatível, aberto no almoço e a noite para jantar e porções. Capacidade de 200 refeições dia, ótimo fluxo de pedestres no bairro com maior adensamento demográfico de Curitiba. Direto com o proprietário:41-3242-0243

AHK Business Night: oportunidade única para geração de negócios. Empresas associadas à Câmara Brasil-Alemanha de diferentes segmentos estarão reunidas no dia 16 de agosto durante evento gratuito e aberto ao público. Produtos e os serviços ofertados por empresas associadas à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no próximo dia 16 de agosto. O evento promovido pela AHK Paraná inova na forma de fazer negócios e convida a todos para um evento imperdível e gratuito. Data: 16 de agosto. Horário: a partir das 17h. Informações: (41) 3323-5958 ou [email protected] Entrada gratuita

Frase:

“Existe uma grande diferença entre desistir e antever que não vale a pena”

(Autor desconhecido)