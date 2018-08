Mais de 300 pessoas participaram do evento How Insights - As Faces do Empreendedorismo, no Teatro Ebanx Regina Vogue, no Shopping Estação, na capital paranaense. O movimento de conversa sobre o futuro, trouxe nomes curitibanos com destaque no mundo do empreendedorismo para compartilhar suas experiências com o público, em um evento totalmente gratuito. Na foto, Isabella Quartarolli, Criação de Novos Produtos da How e Vinicius Berghahn (Gerente de Marketing Cabify), um dos palestrantes. Crédito: Carolina Morales Diaz

Franqueadas

As franqueadas da L’Occitane au Brésil em Curitiba, Isabel Guelmann e Belisa

Guelmann, estiveram na França. A viagem foi uma premiação que a franquia

curitibana ganhou pelas vendas do Natal de 2016.

Em uma das fotos, elas na fábrica em Manosque, em Provence.

Balanço:

** BMS Motorcycle – maior evento do universo duas

rodas do Sul do Brasil – ocorre neste final de semana em Curitiba. A nova edição do BMS Motorcyle acontece na Usina 5, de 17 a 19 de agosto, e contará com atrações inéditas, como a Wall of Death e a pista Dirty Track. O patrocínio master é da Heineken; o co-patrocínio é da Jack Daniels, Orpec e Copel; e apoio da Gedore, Bradesco, Porto Seguro, Texx, Ford Center e Lexus.

** Business Professional Women, a ADVB-PR e a ABRH-PR realizam a quinta edição do Business Connect de 2018 na terça-feira, 21 de agosto, às 19 horas, no Fresh Live Market. O convidado é o gerente de Marketing do Festval Supermercado, Fabiano Szpyra, que apresentará sua trajetória profissional e compartilhará experiências vividas em sua carreira. O evento é aberto ao público.

** Uma novidade gastronômica ganha festa na Mercadoteca nesse domingo (19). Das 12h às 18h, será apresentado o Churros Cone, criação da chef Roberta Schwanke. A sobremesa é uma releitura que apresenta um novo formato ao churros, contando com muito recheio. Cada unidade será servida a R$ 12 nos sabores doce de leite ou Brigadeiro de Leite Ninho, com opção adicional de Nutella por mais R$ 3, passada por dentro do cone antes do recheio.

** Acontece neste domingo a Corrida Kids, do Shopping Jardim das Américas que chega agora à terceira edição. Será no domingo, dia 19 de agosto, às 10h30, com a organização dos Amigos da Corrida e Ciclismo. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba.

** “Novas visões sobre a segurança e a profissionalização do síndico” é o tema do evento O Futuro dos Condomínios, que será promovido pela CM Premium, dia 22 de agosto, às 19h, no Empório Kaminski, em Curitiba (PR). O ingresso é 1kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas e devem ser confirmadas pelo e-mail [email protected] “O encontro tem como objetivo central reunir síndicos e profissionais que atuam neste segmento bem como os interessados em ingressar profissionalmente na área, com assuntos atuais e que precisam de maior conhecimento”, afirma Ângela Salvadori, sócia da CM Premium.