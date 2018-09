Emprego formal cresce 452% no País e 49,2% no Paraná

Da Redação Bem Paraná

O saldo de empregos do mercado formal deu um salto de 452,37% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado no País. Enquanto de janeiro a junho de 2017 a diferença entre admissões e demissões foi 71.050, nos mesmos meses de 2018 o número ficou em 392.461. Foram 321.411 novos empregos a mais. O Paraná também teve aumento, embora menos significativo. O saldo deste ano é 49,2% maior que o do primeiro semestre de 2017.

O Paraná teve saldo positivo entre novas admissões e desligamentos de 34.601 vagas entre janeiro e junho deste ano — foram 687.783 novas contratações contra 653.182 demissões. Em comparação ao período de 2017, a diferença é de 11.412 vagas. No primeiro semestre de 2017 foram 571.070 contratações e 547.881 demissões, com saldo de 23.189.

No País, dos oito setores da economia, sete tiveram saldo positivo nos primeiros seis meses deste ano. O que teve melhor desempenho foi o de Serviços, que chegou ao final do primeiro semestre com 279.130 postos criados, seguido pela Indústria de Transformação, com 75.726 postos a mais e a Agropecuária, que gerou 70.334 novas vagas. Somente o Comércio teve saldo negativo ( -94.839.