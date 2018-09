Emprego na área de Tecnologia da Informação cresce 132% no Paraná

Da Redação Bem Paraná

As taxas de geração de empregos no Paraná vêm crescendo no cenário geral, mas no setor de tecnologia da informação (TI) os dados são ainda mais significativos: enquanto a taxa de aumento na geração de empregos total foi de 34%, a de empregos na área de TI atingiu um crescimento de 132%. Ou seja, aproximadamente quatro vezes superior à média de todas as atividades da economia paranaense.

A análise faz parte do projeto Insights Report: Panorama do Setor de Tecnologia da Informação 2018, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR) em parceria com o Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Entre os 21 subsetores de atividades econômicas listados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), oito concentram 90% do emprego na área de TI. Durante o período analisado o emprego na área, o Brasil passou de 266 mil postos de trabalho para 505 mil. Já no Paraná, o emprego evoluiu de 13 mil postos para aproximadamente 30 mil. Números que colocam o Paraná com 6% do estoque de emprego na área de TI no país, quarto lugar entre as UFs na geração de empregos neste setor.