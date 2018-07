Empresa aérea de Israel vai tirar do avião ultraortodoxo que recusar mulher ao lado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma coleção de atrasos em decolagens, a El Al, companhia aérea de Israel, decidiu mudar seu procedimento referente aos pedidos de passageiros ultraortodoxos para não se sentarem ao lado de uma mulher.

O pedido é comum especialmente em voos entre Israel e Estados Unidos e decorre de uma interpretação religiosa mais estrita que proíbe qualquer tipo de contato físico entre um homem e uma mulher que não seja sua esposa.

O presidente-executivo da El Al, Gonen Usishkin, anunciou que esse tipo de solicitação não será mais atendida.

"De agora em diante, qualquer passageiro que se recusar a sentar perto de outro será imediatamente removido do avião", disse em junho em comunicado.

O último incidente ocorrera dias antes, quando um voo de Tel Aviv para Nova York partiu com 75 minutos de atraso após quatro homens se recusarem a sentar ao lado de mulheres.

Duas passageiras concordaram em trocar de lugar e só assim o voo pôde decolar.

Segundo o relato de um passageiro, um dos homens "embarcou no avião com seus olhos firmemente fechados, guiado pela mão por um de seus colegas, e assim permaneceu durante o voo".

O episódio gerou perdas financeiras para a El Al -logo depois a empresa de tecnologia Nice Systems anunciou que não iria mais voar com a companhia enquanto ela não mudasse suas práticas.

A El Al informou que irá providenciar em até seis meses treinamento para os tripulantes sobre como lidar com essas situações.

As recusas se tornaram mais comuns em razão do crescimento do número de judeus ultraortodoxos.

Um voo da Austrian Airlines, também em junho, partiu de Tel Aviv para Viena com uma hora de atraso depois que 26 homens se recusaram a sentar ao lado de mulheres.

Em 2014, um voo da El Al saiu atrasado de Nova York depois de uma discussão similar.

Nesse caso, porém, os ultraortodoxos aceitaram permanecer nos lugares comprados.

O voo foi descrito por um passageiro como "um pesadelo de 11 horas".

Incidentes desse tipo levaram a uma petição online para que a El Al parasse de aceitar os pedidos.

A Justiça israelense determinou, em junho de 2017, que as companhias aéreas não poderiam trocar mulheres de lugar a fim de poupar homens de sentarem ao lado delas.

A prática, porém, continuava acontecendo porque o princípio de levar em consideração sensibilidades religiosas também é defendido no país.

A situação não é exclusiva dos aviões.

O grupo de judeus liberais Israel Religious Action Center (Centro de Ação Religiosa Israel), que venceu a ação em junho de 2017, também atuou contra empresas de ônibus.