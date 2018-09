Empresa brasileira lança guarda-chuva selfie

Redação Bem Paraná

Sempre em busca de produtos que levem praticidade ao dia a dia dos clientes, a Bagaggio lança o guarda-chuva selfie. Ideal para quem gosta de aproveitar cenários urbanos ou naturais para tirar fotos, mas nem sempre está acompanhado por alguém que possa auxiliar. O guarda-chuva, no valor de R$79,90, pode ser encontrado no site: www.bagaggio.com.br ou em uma das 140 lojas da marca em todo o Brasil.

O produto vai muito além de abrigar da chuva. Com haste regulável, suporte para celular na extremidade inferior e botão disparador, o guarda-chuva possibilita selfies com qualidade e permite aproveitar o melhor ângulo para a foto perfeita.

A novidade também pode ser utilizada como tripé para o celular. Basta deixar a parte da estrutura do guarda-chuva entreaberta para apoiar no chão. Depois é só encaixar o celular no suporte e utilizar o disparador acoplado na capa do produto para capiturar a imagem.