Empresa diz que vai retomar obra, e Metrô avalia fim de contrato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À Folha de S.Paulo a Azevedo & Travassos disse que está revendo o seu cronograma de construção na linha 15-prata e que pretende retomar as obras até o fim deste mês.

Já o Governo do Estado, sob a gestão de Márcio França (PSB), candidato à reeleição, diz que tem cobrado a construtora a retomar imediatamente as obras. Mas afirma que também avalia rescindir os contratos de maneira rápida e com a posterior contratação de empresa para a finalização da obra.

Apesar da paralisação e do pedido da construtora para adiar a entrega, o Metrô diz não prever mais atrasos.

"Os prazos devem ser mantidos, uma vez que os trabalhos sob responsabilidade da empresa nas estações Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus são apenas complementares e estão com 90% das obras já concluídas", diz o Metrô em nota.