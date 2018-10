Empresa lança produtos em embalagem 100% feita de plástico reciclado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com plásticos comprados de uma cooperativa no litoral do Estado, a Positiva, de produtos de limpeza sustentáveis, lançou nesta segunda (22) uma nova embalagem 100% feita de material reciclado e que será usada em novos produtos.

A primeira produção foi de 13 mil frascos de 500 ml e resultou da compra de 15 toneladas da cooperativa nos últimos três meses, segundo Alex Siebel, um dos sócios. Os frascos são confeccionados por fábricas acionadas pela Boomera, empresa que atua em projetos de reciclagem.

A empresa escreve nas novas embalagens que elas foram feitas com "plástico do oceano", o que pode fazer supor que os materiais tenham sido coletados do mar. Mas não é verdade, segundo Siebel afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo. Os produtos são comprados de uma cooperativa do litoral de São Paulo.

São as primeiras embalagens com materiais reciclados usados pela empresa. Siebel diz que pretende aumentar o uso de reciclados em outros vasilhames.

A Positiva começou em 2014 como consultoria de soluções ambientais integradas em projetos para casas e hotéis e passou a atuar na produção de produtos de limpeza naturais e biodegradáveis em 2016.

Comercializa itens para limpeza de roupas, louças e pisos, além de panos e buchas. Desde a primeira venda, em agosto de 2016, tem crescido a 15% ao mês, segundo Siebel, e deve faturar, este ano, o triplo do que foi faturado em 2017.